René Reinhardt, Schaubühne Lindenfels Bildrechte: Christian Hüller

Es könne jedoch nicht darum gehen, ein "vielleicht auch aus guten Gründen abgerissenes, kriegsverherrlichendes Denkmal" genauso wieder hinzustellen, so René Reinhardt. "Es geht um einen Prozess, wo die Rekonstruktion letztlich eine Dekonstruktion der Motive sein muss, die die Leute dazu geführt haben, das Denkmal zu errichten", ergänzt er.



Noch stehe die Planung dazu ganz am Anfang. Ein paar Details aber konnte der Leiter der Schaubühne Lindenfels MDR KULTUR bereits verraten. Zum einen den Namen der geplanten Installation: "Zucker. Rausch. Germania." Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass Denkmäler der vergangenen Jahrhunderte bei ihrer Errichtung ursprünglich für die Ewigkeit geplant waren – durch Materialien wie Bronze, Granit oder Kupfer.



"Was kann es sein, was kann so was ersetzen? Und da sind wir auf etwas gekommen, dass ganz und gar vergänglich ist", so Reinhardt. Zucker! Aus einem Zuckergemisch soll die Kunstinstallation nun errichtet werden. Man könne an die Textur vom geformten Hochzeitspaar auf der Torte denken, erläutert Reinhardt.



Doch ein weiteres Argument sprach für Zucker. Im Jahr 1801 ließ der Naturwissenschaftler Franz Carl Acherd in Kunern und damit in Preußen die erste funktionsfähige Rübenzuckerfabrik der Welt errichten. So wurde der industriell hergestellte Zucker auch zum Treibstoff für Preußens Eroberungsfeldzüge.