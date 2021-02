Zum 80. Geburtstag Sighard Gille: Der Erschaffer von Leipzigs berühmtestem Deckenfresko

Seine neuesten Arbeiten hat Sighard Gille in dem geräumigen Atelier verteilt. Sie stehen auf Staffeleien von unterschiedlicher Größe. Doch das jüngste Gemälde ist zugleich das traurigste. Es ist ein Erinnerungsbild an seine älteren Schwestern Almut und Hedda – und die sind kürzlich gestorben. Man sieht die eine Schwester – wie sie aufgebahrt im offenen Sarg liegt – und daneben sitzt die andere mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen. Und über beiden schwebt ein menschliches Skelett.

Ganz anders verfährt der Maler dagegen bei seinen aktuellen Selbst-Porträts. Mit expressivem Strich und in leuchtenden Farben betreibt er die Erkundung des eigenen Ich – und daraus ist ein 15-teiliger Zyklus entstanden – mit ganz eigenen Spielregeln: "In diesem Fall habe ich jeden Tag ein Selbstbildnis machen müssen und das musste fertig werden, am gleichen Tag." Die Betrachtung der gesammelten Selbstbildnisse sei dementsprechend sehr aufschlussreich, sagt Gille, da sie wiedergeben hätten, "wie man sich so fühlt jeden Tag". Außerdem sollte jedes Bildnis sich von dem am Vortag gemalten unterscheiden.