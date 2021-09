Sitte wäre am 28. Februar 100 Jahre alt geworden, die Saalestadt war über Jahrzehnte das Zentrum seines Lebens und Schaffens. Das "Selbstbildnis mit Pinseln" zeigt ihn 1981. Bildrechte: Privatbesitz / Foto: Punctum/Bertram Kober / VG Bild-Kunst, Bonn 2021

MDR KULTUR verlost 8x2 Karten für die Preview am 1. Oktober, also bereits zwei Tage vor der eigentlichen Eröffnung. Der Ausstellungsrundgang startet 14 Uhr. Anschließend wird ab 16 Uhr eine 30-Minuten-Fassung des für arte produzierten Film-Porträts "Der Maler Wille Sitte. Ein Leben zwischen Kunst und Politik" in der Westbox gezeigt. Anschließend gibt es noch eine Podiumsdiskussion, moderiert von MDR KULTUR-Kunstredakteur Andreas Höll. Im Gespräch sind:



Thomas Bauer-Friedrich, Direktor Kunstmuseum Moritzburg Halle und Kurator der Sitte-Schau



Paul Kaiser, Kurator der Sitte-Schau und Direktor des Dresdner Instituts für Kulturstudien

Der Kunsthistoriker ist Experte für DDR-Kunst, deren mangelnde Präsenz in den Museen er wiederholt kritisierte. Zuletzt war er auch Kurator der hoch gelobten Schau "Point of No Return" über oppositionelle, wenig bekannte Kunst in der DDR.



Christoph Tannert, Kunsthistoriker, Leiter Künstlerhaus Bethanien Berlin

Von 1981 bis 1984 war Tannert Sekretär der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Junge Künstler beim Zentralvorstand des VBK der DDR, wo Sitte sein Vorgesetzter war. 1984 folgte seine fristlose Entlassung wegen Engagements für junge, nichtkonforme Kunst.