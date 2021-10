Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) erhalten einen neuen Ausstellungsschatz: Das Goldene Ei aus dem ehemaligen Bestand des Grünen Gewölbes kehrt als Dauerleihgabe an seinen Ursprungsort zurück. Der Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, Marius Winzeler, nannte die Rückerwerbung am Montag einen außerordentlicher Glücksfall. "Das kleine Stück schließt eine große Lücke in den Beständen einer der bedeutendsten Schatzkammern Europas."