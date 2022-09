Christuskind auf Sockel, Sri Lanka, Anfang 17. Jh. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Foto: Dirk Weber

Die Idee dazu entstand bereits vor einigen Jahren in einem Gespräch mit Chris Dercon, dem Präsidenten der Réunion des musées nationaux, wie SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann erklärte. Im Zentrum der Schau stehe die Frage, welche Rolle die Kunstkammer in der Diskussion um die koloniale Vergangenheit europäischer Sammlungen spiele. Sie freue sich, dass die SKD mit der Schau einen Beitrag dazu leisten könne, so Ackermann. Dercon erklärte, sein Haus sei dankbar, dass die SKD bedeutende Werke ihrer Sammlungen für einige Monate zur Verfügung stelle, um sie in Paris wie in einer Wunderkammer auf Zeit zusammenzuführen.