Figurenautomat "Krebs", Augsburg, um 1590

Unterseite, Hans Schlottheim(?), Gehäuse: Kupfer und Messing, rotbraun bemalt; Werk: Vertikal stehendes ovales Vollplatinenwerk aus Eisen und Messing, Federantrieb mit Schnecke und Darmsaite Bildrechte: Mathematisch-Physikalischer Salon, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Michael Lange

Ihren thematischen Schwerpunkt setzt die SKD auf ein weiteres Jubiläum: 500 Jahre mechanische Figurenautomaten. Unter dem Titel "Der Schlüssel zum Leben" blickt der Mathematisch-Physikalischen Salon in einer Sonderausstellung auf dei Entwicklung der Mechanik von den Anfängen bishin zu zukunftsweisenden Entwicklungen in Hinblick auf Androiden und Roboter. Die Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden besitze einen Schatz mechanischer Objekte von der Renaissance bis in die Gegenwart, wie ihn kaum ein anderer Museumsverbund zeigen könne, so die SKD in ihrer Ankündigung.