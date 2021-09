Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind um einen Ausstellungsschatz reicher. Die Anschaffung der Holzskulptur "Schwangeres Mädchen" des Bildhauers Ernst Barlach von 1924 sei "ein Glücksfall, so die SKD am Dienstag in Dresden. Vom Künstler würden nur noch selten Werke zum Verkauf angeboten.