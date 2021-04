Am Anfang steht das mythenträchtige Lackprofil. Bei dem Lackprofil handelt es sich um den archäologischen Schnitt durch die Erdschichten. Man sieht hier in einem gläsernen Kasten die freigelegten geologischen Schichten der Stadt Bautzen, die vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen. Und die wiederum sind die Überreste der verschiedensten Katastrophen, erklärt Jens Beutmann, Kurator der Schau und Ausstellungsleiter am smac:

"Zerstörungsschichten schlagen sich immer am stärksten nieder: Kriegszerstörungen, Brandhorizonte – das sind genau die Dinge, die starke Spuren hinterlassen. Das ist das, was dem Archäologen in einem sogenannten Profil am stärksten auffällt. Für den Archäologen oft ein Glücksfall, weil in diesen plötzlichen katastrophalen Ereignissen – Pompeji ist das ganz klassische Beispiel – ein Zeitschnitt konserviert wird."

Die Herausbildung erster Skylines

Das archäologische Profil konserviert die Spuren der Vergangenheit. Erdschicht türmt sich auf Erdschicht – und so entsteht eine ungeheure Verdichtung der menschlichen Geschichte unter der Oberfläche. Zugleich aber wachsen die Städte auch im Verlauf der Jahrhunderte immer mehr in die Höhe. Und so bildet sich langsam so etwas wie eine Skyline heraus. So zum Beispiel bei der Stadt Meißen. Seit dem Mittelalter ist hier eine unverwechselbare Silhouette entstanden, die dann im 16. Jahrhundert immer mehr an Strahlkraft gewonnen hat, weiß Katja Manz, Geografin und Kuratorin der Schau:

Älteste Stadtansicht Meißens, Holzschnitt Hiob Magdeburg, 1558. Bildrechte: Stadtarchiv Meißen "Wir haben hier die älteste Stadtansicht, ein Holzschnitt aus dem Jahr 1558. Auch da sieht man schon den Burgberg und die Brücke. Weiter sieht man, wie die Stadtansicht zur Massenware wird. Inspiriert wurden natürlich auch Künstlerinnen und Künstler, die ganz klassisch auf dem Meißner Porzallen Stadtansichten gezeichnet haben."

Die Skyline auf Meißner Porzellan – so sieht es aus, das Stadtmarketing im Barock-Zeitalter.

Mittelalterliche Latrinen als verborgene Speicher

Die Städte sind also Orte der Verdichtung – und die kann man auch ablesen an der Höhe ihrer Häuser. Aber auch unter der Erde liegen die Orte der Verdichtung. Und das wiederum verkörpern die mittelalterlichen Latrinen. Wie zum Beispiel auch eine Latrine aus Dresden aus dem 16. Jahrhundert, deren Bedeutung Jens Beutmann hervorhebt:

Funde aus einer Dresdner Latrine um 1600. Bildrechte: Landesamt für Archäologie Sachsen "Latrinen sind ein typisches Merkmal der Stadtarchäologie. Man findet immer auch Latrinen, in die nicht nur die Fäkalien, sondern alle Abfälle hineingeworfen wurden. Man hat ein breites Spektrum von Hausgegenständen: Zum Beispiel haben wir eine große Anzahl an Ofenkacheln gefunden, auf denen der Name 'Endres der Heffer' steht, der Mitte des 16. Jahrhunderts Hoftöpfer in Dresden war – einer, der so bekannt war, dass er seinen eigenen Namen auf die Kacheln brachte, weil das offensichtlich sein Markenzeichen war."

Überreste der Kulturhauptstadt Chemnitz

Die Latrine als verborgener Speicher der Stadtentwicklung – mit faszinierenden Fundstücken aus den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Und so stellt sich zugleich auch die Frage, was denn die Archäologen in den kommenden Jahrhunderten ausbuddeln werden – zum Beispiel von der Kulturhauptstadt Chemnitz des Jahres 2025? Die Antwort von Jens Beutmann fällt vieldeutig aus.

Modell von Chemnitz und seinen Vorstädten um 1760 – welche Zeugnisse werden die modernen Gesellschaften hinterlassen? Bildrechte: László Tóth, Kunstsammlungen Chemnitz, Schloßbergmuseum "Vor 20 Jahren hätte ich die Frage mit 'Müllkippen' beantwortet. Da findet sich der ganze Zivilisationsschutt. Aber heutzutage wird der Müll größtenteils verbrannt. Ich habe den Verdacht, von uns findet man vielleicht gar nicht mehr so viel, es sei denn, es kommt zu irgendwelchen Katastrophen und Städte werden zerstört und gehen völlig ein – dann wird man deren Ruinen finden. Aber wenn unsere Zivilisation so weiter geht wie die letzten 800.000 Jahre, dann kann ich mir vorstellen, dass von uns an materieller Kultur gar nicht so viel übrig ist."