Klick, ratsch, ratterratter, brrrrr – so klingt es, wenn man den Automaten bedient, der seit fast zwei Jahren im Bauhaus Museum Dessau steht. Ein mannshoher Kasten in schwarz und grün, das Bedienfeld erinnert an ein Gesicht, wobei der Mund tatsächlich etwas ausspucken kann: Eine Spiele-Idee im Kassenbon-Format. Bei kleinen und großen Besuchern kommt das gut an, freut sich Lea Sonder, Mitentwicklerin des Spielomaten vom Büro für Sinn und Unsinn:

Man muss ja viele Knöpfe drücken, muss an einer Kurbel drehen, dann fängt alles an zu leuchten und am Ende kommt eine individualisierte Spielidee aus dem Drucker.

Über einhundert Ideen hat der Spielomat auf Lager, darunter zum Beispiel das Sammel-ABC. Dabei begibt man sich mit seinem Smartphone auf die Suche nach Buchstaben. Von A bis Z versucht man alle Buchstaben zu finden, zum Beispiel auf Schildern oder auch in einer Konstellation von Blättern auf dem Boden. Entwickelt wurden die Spiele gemeinsam mit Kindern im Rahmen von Workshops. Der Spielomat ist Teil von future playground., einem Stipendium für die Entwicklung von digitalen Spielplätzen. Solche gibt es schon, vor allem in Skandinavien. Der Designer Willy Dumaz vom Büro für Sinn und Unsinn hat sich mit ihnen auseinandergesetzt. Richtig zufrieden ist er mit dem Angebot nicht. "Viele Games für den Spielplatz sind ein bisschen stumpfsinnig und verhindern freies Spiel", sagt er. "Man muss nur irgendwelche Lichter drücken, es geht um Reaktion, Schnelligkeit und Punkte-Sammeln. Das fanden wir schade. Deshalb möchten wir digitale und elektronische Mittel nutzen, um freies, soziales, kreatives Bewegungsspiel zu fördern."

Vier Designerinnen und Designer arbeiten beim Büro für Sinn und Unsinn. Kennengelernt haben sie sich an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Vor fünf Jahren haben sie ihr Büro offiziell eröffnet.

So entstehen Spiele wie das durchgedrehte Story-Telefon oder ein Spieleteppich, der Kinder in Riesen verwandelt. Neben Spielobjekten und klassischen Brettspielen haben die Entwickler auch Workshops, Rollenspiele und Lernspiele im Programm. Wenn es möglich ist, gehen sie damit in Schulklassen. Dieser "Kontext des spielerischen Lernens" ist Sonder wichtig, "weil ich es als Kind oft trocken fand, in der Schule in immer gleichen Formaten, häufig im Frontalunterricht Themen vermittelt zu bekommen. Ich finde es toll, dass das heutzutage nicht mehr so sein muss, und habe Lust, diese Entwicklung voranzubringen."