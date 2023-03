Inklusion Mit Asperger-Syndrom zum Traumjob im Spielzeugmuseum Sonneberg

Es dauere oft länger, erzählt Robin Löhnert, "bevor man entziffert hat: Was steht auf der Karte überhaupt drauf?" Das liege nicht nur an der Kurrentschrift. Manchmal gebe es auch Rechtschreibfehler oder verschmierte Tinte, "oder irgendjemand dachte, er müsste im Sonneberger Dialekt schreiben." Da müsse man erst herausfinden, was eigentlich gemeint sei.

So manch einen würde dieser Job wohl stark frustrieren, Löhnert aber geht völlig darin auf. Museumsleiterin Christine Spiller setzte deswegen alle Hebel in Bewegung, um aus dem Bundesfreiwilligendienst ein festes Anstellungsverhältnis zu machen. Als eine Kollegin in Rente ging, wurde Löhnert unbefristet angestellt – eben nicht aus Mitleid. Sondern, weil er einfach der Beste für diese Aufgabe war, so Spiller: "Jemand, der so viel Ordnungssinn hat, so viel Struktur, so viel in Kategorien denkt – das ist genau das, was die Sammlung braucht!"