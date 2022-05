"Was ist die Alternative zu unserem aktuellen Lebensstil des 'To go' und der Wegwerf-Mentalität?", fragt Kurator Thomas A. Geisler, zugleich Direktor des Kunstgewerbemuseums. "Die Zeitspanne des Kunststoffbestecks ist angesichts einer zehntausende Jahre währenden Kulturentwicklung eine extrem kurze. Wir widmen uns hier aber auch der Faszination des Produkts, heißt: Gestaltung, Form, Design, die dieses Material erst möglich machen."