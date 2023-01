Beim Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig steht das Ausstellungsjahr 2023 im Zeichen der Inspiration durch Erinnerung. Wie das Museum am Dienstag bekanntgab, steht unter anderem eine Ausstellung über das musikalische Leben während des Nationalsozialismus auf dem Programm und das Museum im Haus Böttchergäßchen widmet sich dem "Leseland DDR". Ein weiteres Highlight sei die Wiedereröffnung des Schillerhauses, kündigte Museumsdirektor Anselm Hartinger bei einer Pressekonferenz am Dienstag an.

Die Ausstellung "Leseland DDR" wirft ab Mitte März mit Texten, Bildern und Videos einen Blick auf die grenzüberschreitende Kraft, die deutsch-deutsche Schriftstellerkontakte und Bücher in der DDR entfaltet haben. Am Beispiel von Krimis, Märchen, Science-Fiction, Kochbüchern sowie Literatur aus der Sowjetunion erkundet die Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung die Geschichte der DDR im Spiegel der Literatur. Auch einzelne Schriftsteller*innen, das Leipziger Literaturinstitut sowie die DDR als Thema in der Gegenwartsliteratur werden in der Ausstellung beleuchtet.