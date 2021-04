Der Dresdner Stadtrat hat am Freitagabend den Weg zu einem Jüdischen Museum in der sächsischen Landeshauptstadt frei gemacht. Eine entsprechende Vorlage wurde einstimmig angenommen, wie Grünen-Stadtrat Torsten Schulze bestätigte. Über den Standort werde aber noch verhandelt, so Schulze. Indessen begrüßte die jüdische Gemeinde die Entscheidung.