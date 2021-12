Die Stiftung Bauhaus Dessau erhält bis 2026 rund 22,6 Millionen Euro. Wie die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur am Montag in Magdeburg mitteilten, haben Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra und die Direktorin der Stiftung, Barbara Steiner, ein entsprechendes Dokument unterschrieben. Die neu getroffene Finanzierungsvereinbarung schließe somit planmäßig an die zum 31. Dezember 2021 auslaufende Vereinbarung an.