Etwas anders ist die Sache bei der Pressesprecherin. Auf die Kollegin angesprochen betont Pfeifer-Helke, dass sie nur dann für die Stiftung spreche, wenn die reguläre Pressesprecherin abwesend sei: "Das ist eine Vertretung. Mehr ist das nicht."

Eine überaus seltsame Erklärung, denn im Stellenplan der Stiftung steht von dieser Abstufung nichts. Auch in E-Mail-Signaturen ist von einer "stellvertretenden Pressesprecherin" keine Rede. Und am 2. März hieß es sogar offiziell in einer Presseerklärung der Stiftung, dass die zwei Frauen nun "gemeinsam die Funktion der Pressesprecherin" übernähmen. Auch dieser Widerspruch sorgt in der Belegschaft für Kritik: "Er biegt sich die Dinge so zurecht, wie sie ihm passen."

Pfeifer-Helke: Wir befinden uns in einem Transformationsprozess

Schloss Friedenstein ist eine Dauerbaustelle – in den kommenden Jahren wird es unter Federführung der Thüringer Schlösserstiftung Stück für Stück saniert. Bildrechte: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Lutz Ebhardt Der Direktor hat indes vom großen Unmut im eigenen Haus noch nichts mitbekommen, wie er im Interview sagt. Die Stiftung befinde sich in einem Transformationsprozess, der große Herausforderungen mit sich bringe. Man sei ohnehin, wie alle Museen, wegen der Corona-Pandemie und den steigenden Energiekosten im Krisen-Modus. Das alles werde aber kommunikativ begleitet, etwa über Betriebsratsgespräche: "Wir müssen lernen, mit der Krise umzugehen. Und das machen wir hier auf dem Friedenstein vorbildlich, meiner Meinung nach."

Die Kündigungen der vergangenen Wochen sieht Pfeifer-Helke als normale Fluktuation an. Es sei absolut üblich, dass Beschäftigte in der Museumswelt immer mal von Haus zu Haus wechselten. Auf diese Weise sammele man Erfahrungen. Natürlich sei es ein Verlust, wenn langjährige Mitarbeitende sich verabschiedeten, das gehöre aber zu so einem großen Haus dazu. Man führe im Gegenzug dazu permanent Einstellungsgespräche für die Drittmittelprojekte.

Wer kontrolliert den Direktor?

Eigens für die Drittmittelprojekte gibt es in der Stiftung nun eine eigene Projektmanagerin, die auf der Stiftungswebsite als Teil des Vorstands ausgewiesen wird. Die studierte Kunsthistorikerin wurde während der Amtszeit von Pfeifer-Helke in diese Position gebracht, außerdem wurde sie zur stellvertretenden Leiterin des Controllings befördert. Damit steht sie laut Stellenplan an der 3. Stelle in der Hierarchie der Stiftungsleitung. Ist die eigentliche Controllerin krank, muss sie ans Ruder. Pikant an der Sache: Die Projektmanagerin ist privat mit Pfeifer-Helke liiert. Auch das sorgt in der Belegschaft für Unmut und die Frage, ob mit dieser Personalkonstellation eine ordentliche Kontrolle des Direktors innerhalb der Stiftung gewährleistet werden kann. Ohnehin sei die Beziehung der beiden nie offen kommuniziert worden.

Der Stiftungsrat, in dem Abgesandte der beiden Geldgeber Stadt Gotha und Freistaat Thüringen sitzen, verlangt hierzu nun eine Reaktion von Pfeifer-Helke: "Der Stiftungsvorstand ist vom Stiftungsrat aufgefordert worden, sich zu seiner persönlichen Situation zu erklären", schreibt Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch, der derzeitige Stiftungsratsvorsitzende, in einem Statement an MDR KULTUR.

Pfeifer-Helke wiederum sagt, er habe sowohl den Stiftungsrat, als auch die Belegschaft über die Beziehung in Kenntnis gesetzt. Er sehe hier ohnehin kein Problem, "wir trennen das Fachliche und das Persönliche strikt".

Stiftungsrat: Keine Kritik am Führungsstil

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch engagiert sich sehr für die Stiftung Schloss Friedenstein. Bildrechte: dpa Auf die anderen Vorwürfe gegenüber Pfeifer-Helke will Stiftungsratsvorsitzender Kreuch dagegen nicht eingehen. Zum Verdacht, dass Projektgelder zweckentfremdet werden, äußere er sich nicht, so Kreuch. Und auch das Verhalten des Direktors will er nicht bewerten. Vielmehr gleicht Kreuchs Erklärungsansatz für die schlechte Stimmung dem Pfeifer-Helkes. Die Grundsituation auf dem Friedenstein an sich sei schwierig: "Die Arbeitsbelastung (...) ist sehr hoch, weil enorme Projekte angestoßen worden sind, weil zusätzliche Förderungen eingeworben werden konnten, weil neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten, aber die Infrastruktur aus finanziellen Gründen nicht erweitert werden konnte."