Der Regisseur und Maler Jürgen Böttcher alias Strawalde ist am Sonntag in Reutlingen mit dem Jerg-Ratgeb-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung ist mir einem Preisgeld von 20.000 Euro verbunden. Ebenfalls zu Ehrung gehört die Ausstellung "Strawalde. Hunger nach Bildern" im Kunstmuseum Reutlingen Spendhaus, die bis zum 21. August läuft und in knapp 80 ausgestellten Arbeiten sein Schaffen von ersten Zeichnungen 1948 bis zu den jüngsten abstrakten Werken aus dem Jahr 2020 zeigt.