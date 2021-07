Von 1946 bis 1948 besuchte er die Oberschule und begann, Porträts zu zeichnen: seine Lehrer, Passbilder von gefallenen Soldaten, aber auch Rosa Luxemburg, Karl Marx, Lenin oder die Geschwister Scholl. Für seine Arbeit bekam er fünf Pfund Kartoffeln oder zehn Mark oder eben ein Glas Rübensirup als Lohn. Irgendwie reichte es fürs Überleben.



Diese Zeit nach dem Krieg habe ihn politisiert, so Strawalde. In dieser Zeit fing er an zu malen, habe Brechts Gedichte gelesen, Filme von Pudowkin, von Eisenstein gesehen. Er konnte nicht verstehen, dass die Kleinbürger und die Masse der Mitläufer im Westen ein besseres Leben hatten, während den Opfern des Krieges Gleichgültigkeit entgegengebracht wurde. Mit 17 Jahren trat er in die SED ein.

Hinaus ins Leben: Von Strahwalde nach Dresden und Potsdam

1949 ging Böttcher von Strahwalde fort und studierte bis 1953 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Danach lebte er als freier Künstler und gab Zeichenkurse an der Dresdner Volkshochschule. In seinem Kurs saß auch Ralf Winkler, der als R. A. Penck später weltberühmt wurde; 14 Jahre alt war er damals. Zusammen mit Peter Graf, Peter Herrmann, Peter Makolies und anderen bildeten die jungen Künstler mit und um Strawalde den Dresdener Freundeskreis. In der DDR mit dem Vorwurf des Formalismus konfrontiert, durften Strawaldes Bilder nicht ausgestellt werden.

Jürgen Böttcher (links) bei Dreharbeiten zum Film "Die Mauer" (1990) Bildrechte: MDR/DEFA-Stiftung/Thomas Plenert 1955 studierte Jürgen Böttcher Regie an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Sein 1961 gedrehter Debüt-Film "Drei von vielen" über seine Dresdner Malerfreunde wurde verboten. Im gleichen Jahr wurde Strawalde aus dem Verband Bildender Künstler ausgeschlossen.



Sein DEFA-Spielfilm "Jahrgang 45" (1966) mit Rolf Römer in der Hauptrolle durfte nicht veröffentlicht werden. Er erlebte seine Uraufführung erst 1990 nach dem Zusammenbruch der DDR. Böttcher erhielt 1979 den Nationalpreis der DDR II Klasse. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen: "Der Sekretär" (1967), "Martha" (1978), "Rangierer" (1984), "Kurzer Besuch bei Hermann Glöckner" (1985), "Die Mauer" (1990) und "Konzert im Freien" (2001). Bis 1991 arbeitete er als Regisseur im Dokfilmstudio der DEFA.

Strawalde hat Macht und Qual erlebt