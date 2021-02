Sachsen Neues Atelier gefunden: Street-Art Künstler Tasso kann weiterhin in Meerane wirken

Der Sächsische Künstler Tasso ist mit seinen Graffiti ja längst ein weltweit gefragter Mann, schließlich hat er schon in Ländern wie China, Russland oder Südafrika gesprüht. Doch in seiner Heimatstadt Meerane erhielt er kurz vor Weihnachten eine Hiobsbotschaft – und zwar in Form einer Kündigung. Binnen acht Wochen sollte er raus aus seinem Atelier, dass er sich mit dem Maler-Duo "Gebrüder Onkel" teilt. Doch weil die Stadt Meerane ihren Street-Art-Star nicht verlieren wollte, hat sie ihm und seinen Kollegen kurzerhand ein neues Domizil vermittelt.