Der Graffitti-Star Tasso und die Zwillingskünstler "Gebrüder Onkel" richten in einem ehemaligen Malerbedarf ihr neues gemeinsames Atelier her. Nach elf Jahren war ihnen ihre Künstlerbleibe, die alte Weberei Meerane, gekündigt worden. Für sie sei es ein Schock gewesen, erzählt Marcel Oertel, Maler und Teil von den "Gebrüder Onkel". Zweifel seien aufgekommen, ob sie in absehbarer Zeit wieder adäquate Räumlichkeiten finden würden.