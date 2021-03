Abgeerntete Felder oder karge Äcker zeigen einige großformatige Fotografien von Sven Johne, in deren Mitte seltsame Geschichten vom "Wende-Scheitern" zu lesen sind. "Ostdeutsche Landschaften" heißt die bereits 2005 entstandene Serie, die nun der gesamten Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg den Titel gibt: Denn letztlich befassen sich all diese Arbeiten, die in den vergangenen 15 Jahren entstanden sind, mit einem ähnlichem Thema: dem Transformationsprozess der Nachwendezeit im Osten Deutschlands, deren verschiedene Etappen der Künstler skizziert: "Es gibt die Etappe der unmittelbaren Nachwende-Geschichtsaufarbeitung, in der es um persönliche Schuld und Verantwortung ging. In der nächsten Etappe begann man sich im neuen System und im aufgekommenen Kapitalismus zu arrangieren. Und es gibt eine Phase der Ernüchterung und den Versuch eines Auswegs aus dieser Zeit", erklärt Johne.

Spuren von der Wendezeit in der sächsischen Provinz

Sven Johne hat die Wende im sächsischen Hettstedt erlebt. Bildrechte: Klemm’s, Berlin Johnes Herangehensweise ist dabei oft ähnlich: Inspiriert durch einen Zeitungsartikel, reist er für seine Recherche in die Provinz und gleicht die Befunde mit seiner eigenen Biografie ab. 1976 auf Rügen geboren, hat er als Jugendlicher die Wende in Hettstedt in Sachsen Anhalt erlebt, eine dem Strukturwandel unterworfene Region. Diese Erfahrungen sind in seine Arbeiten mit eingeflossen, stellt Annegret Laabs, Leiterin vom Kunstmuseum, fest: "Sven Johne kommt aus dem literarischen Bereich, er hat Film und Literatur studiert, weiß mit Worten umzugehen und ist dicht an seinen eigenen emotionalen Erfahrungen dran. Und deshalb wird man immer gleich von seinen Geschichten gefangen."

Betrachter, Bild und Text im wirkungsvollen Spannungsfeld

Eine Wirkmacht, die durch das Spannungsfeld von Bild und Text entsteht. So zeigt eine wandgroße Fotocollage Ausschnitte von ruinösen Gebäuden. In schummriges Abendlicht getaucht wirken sie fast anmutend, bis man über den Text den Zusammenhang zur Treuhand herstellt: Nach der Wende wurden innerhalb von vier Jahren 8000 Betriebe abgewickelt. So evoziert Johne beim Betrachter ganz bewusst eine Irritation und bezieht ihn dadurch mit in seine Werke ein. Sven Johne: "Ich werde erst einmal von der Attraktivität des Bildes angezogen und bekomme dann aus der Nahdistanz den eigentlichen Kern der Arbeit vermittelt. Dieser ist jedoch nicht in Text und Bild, sondern bei mir im Kopf. Ich brauche im Grunde eine dritte Zutat und das ist meine politische Bildung oder mein Gefühl zu einer Situation."

Betrachter, Bild und Text ergeben die Arbeit. Sven Johne, Künstler

Diese Verbindung zum Betrachter gelingt auch durch die im wahrsten Wortsinn "merkwürdigen" Protagonisten, die Johne über die Texte oder im Film zu Wort kommen lässt. Mal sind es Hochstapler oder Motivationstrainer, mal sind es Reichsbürger oder ehemalige Dissidenten, die man heute auf Pegida Demos trifft. Johne fragt, was aus den Hoffnungen und Visionen der Zeit um 1989 wurde, aber auch wie sich Lebenswege entwickelt haben. Annegret Laabs zufolge, ginge es um die Brüche in der ostdeutschen Geschichte: "Da sind die Leerstellen, geschlossene Betriebe, die Treuhand, der leere Platz, auf dem nichts ist, außer ein Zirkuszelt, was nicht mehr existiert – traurige Bilder, aber zeitgleich auch Leerstellen, auf denen Neues entstehen kann." Sven Johne, Ostdeutsche Landschaften, 2005 Bildrechte: VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Fotografien und Filme zwischen Fakt und Fiktion