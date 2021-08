Es ist eine besondere Mischung aus Kunst und Natur, die den Kunstwanderweg rund um die Talsperre Kriebstein so reizvoll macht. Begonnen hat die Idee, Kunst am Wasser aufzustellen, vor zwanzig Jahren, erzählt der Geschäftsführer des Mittelsächsischen Kultursommers Jörg Hänsel. Seitdem kommen Jahr für Jahr neue Werke hinzu: "Denn es wird jedes Jahr im Januar ein Motto ausgegeben, unter dem sich dann die Künstler bewerben sollen. Zum Beispiel: Sagenhafte Kunst oder Kunst am Wasser".

Ein Froschkonzert von Bernd Fuchs aus Berlin. Bildrechte: Ole Steffen Eine Jury entscheidet dann darüber, welche drei Kunstwerke im Rahmen eines Symposiums im Sommer angefertigt und anschließend aufgestellt werden können. Zu Beginn des Projekts wurde auch noch Malerei an der Talsperre gezeigt. Mittlerweile fertigen die Künstlerinnen und Künstler ausschließlich Holzarbeiten an. Das passt zum einen optisch gut zur Naturkulisse, zum anderen hält Holzkunst der Witterung besser stand.

Mehr als nur Wandern an der Talsperre

Auf dem Kunstwanderweg gibt es viel zu entdecken. Eher zufällig begegnet man Fischen, sagenhaften Wesen oder einer hölzernen Gitarre. Auch eine Wassergöttin ist zu finden. Ein paar Meter weiter steht ein sogenanntes Bankboot von Holzbildhauer Tim Weigelt aus Jena. Das "Bankboot" vom Holzbildhauer aus Jena lädt zum Verweilen ein. Bildrechte: Ole Steffen

Die größte Anzahl der Kunstwerke ist in der Umgebung der Talsperrenmauer platziert. Dort in der Nähe befindet sich die Seebühne – ein Veranstaltungsort für Kulturprogramm vor Wasserkulisse. Rund um diese Bühne sind zum Beispiel Exponate aufgestellt worden, die dann auch eine typische Verbindung zu der Musik haben. "Denn da ist eben der Frosch mit der Tuba oder eine Gitarre aufgebaut, die dann wirklich passend dazu geschaffen worden sind", so Jörg Hänsel.

Kulisse aus Hollywoodfilm bekannt