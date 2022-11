Beim Tanz in der DDR ging es darum, die "schöpferische Weiterentwicklung" des Volkstanzes so zu arrangieren, um dem "sozialistischen Leben tänzerischen Ausdruck zu verleihen". So eröffnet das Tanzarchiv Leipzig einen breiten Blick in das Tanzschaffen der DDR, aber auch in jene Jahre der 1920er und 1930er, in denen sich der Ausdruckstanz entwickelte.