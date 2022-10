Das Projekt mit der ACC-Galerie ist im Rahmen des Kunstfests Weimar entstanden. Bildrechte: Kristin Wenzel

Damals habe kein Heilungsprozess stattgefunden, sagt Wenzel. Vielleicht ist ihre Arbeit nun ein Versuch, das vor fast 60 Jahren Geschehene aufzuarbeiten. Frank Motz von der ACC-Galerie Weimar, der Wenzel kuratorisch betreut hat, meint, das sei ihr auf jeden Fall gelungen: "Das muss man erst mal bringen! Sich mit der Vergangenheit eines Ortes auseinanderzusetzen mit dem Ziel, in der Gegenwart etwas für die Zukunft des Ortes zu tun. Etwas Audiovisuelles zu schaffen, was uns und den nachfolgenden Generationen die Möglichkeit gibt, via Kunst über uns selber, über unsere Vergangenheit und auch über unser Wesen als Menschen, unsere Sehnsüchte, unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten nachzudenken."



In der Weimarer ACC-Galerie hat Wenzel noch eine Mini-Ausstellung zu ihrer Klanginstallation aufgebaut. Wie in einem Heimatmuseum sind hier verschiedene Presseartikel von damals zu finden, ebenfalls Sonderbriefmarken zur Rennschlitten-WM oder Postkarten. Auch die Klanginstallation läuft in der Galerie – wer aber kann, sollte sich unbedingt in den Wald aufmachen um sie zu hören. Sich auf die Bank vor der kleinen Ansager-Hütte setzen und lauschen, was genau an diesem Ort, im Jahre 1966 geschah.