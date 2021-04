Das Themenjahr "Neue Natur" der Klassik Stiftung Weimar startet am Wochenende des 17. und 18. April mit neuen digitalen Angeboten, dazu sollen später noch Ausstellungen, Feste, Podiumsdiskussionen und Workshops kommen, die in den nächsten Monaten das Verhältnis von Mensch und Natur reflektieren sollen. Der abendliche Park wird am Auftaktwochenende mit einer Klang-Promenade in eine illuminierte Welt der Töne verwandelt.

Grünes Labor der Nachhaltigkeit

Im Fokus des Themenjahrs "Neue Natur" sind diesmal die historischen Parks und Gärten der Klassik Stiftung als Außenstandorte der Bundesgartenschau 2021.

Bau des Eingangsbereichs des Grünen Labors im Park an der Ilm. Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar So gibt es das Grüne Labor im Park an der Ilm. Dafür wurde ein altes Gebäude mit natürlichen Baustoffen des Parks neukonstruiert. In dem Park befindet sich das Tempelherrenhaus, früher ein Veranstaltungshaus, das aber im Zweiten Weltkrieg von einer Bombe getroffen wurde und nun eine Art halbe Ruine ist. Auf diese Leerstelle wurde nun einen Holzbau gesetzt, für den Holz von Bäumen aus dem Park genutzt wurde, die z.B. aufgrund von Krankheiten gefällt werden mussten. Mit daraus geformten Holzbausteinen in der Größe von Klinkersteinen wurde ein luftdurchlässiger Kubus errichtet in dem im Sommer als Grünes Labor Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Dieses Zusammenspiel von der alten Ruine und dieser neuartigen Holzkonstruktion hat mir von der Ästhetik her unheimlich gut gefallen. Und dieses ganze Bauobjekt offenbart ja mit seinem nachhaltigen Hintergrund – also mit der Verwertung von Holzresten, die sonst einfach verbrannt würden – das, worum es im Kern bei diesem Themenjahr geht: um unseren mehr oder weniger respektvollen Umgang mit der Natur. Mareike Wiemann, MDR KULTUR über das Grüne Labor

Ausstellung im Schiller-Museum: "Ich hasse die Natur"