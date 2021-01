Jahr des Salzes – Halle feiert 300 Jahre Saline mit Sonderausstellung

Umbau der Saline verzögert sich

Die Moritzburg bietet dem "Silberschatz der Halloren" im Jubiläumsjahr eine museale Heimstatt, da der eigentliche öffentliche Ort ihrer Präsentation leider immer noch eine Baustelle ist. Ursprünglich hatte man sich im Halleschen Salinemuseum das Jahr 2021 als Ziel gesetzt, um mit dem teuren Großumbau in einen modernen Museumskomplex fertig zu sein. Blick auf die Moritzburg in Halle Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

In der Moritzburg nimmt man es gelassen und freut sich, den Silberschatz präsentieren zu können. An historisch einleuchtender Stelle: im Gerichtszimmer des historischen Talamts-Gebäudes im Südflügel des Hauses. In ihm sprachen die halleschen Salzgrafen einst Recht. Erst vor kurzem wurde das "Talamt" komplett saniert – und beherbergt nun die lange für die Öffentlichkeit nicht sichtbare "Kunst des 16. bis 19. Jahrhunderts". Thomas Bauer-Friedrich betont, dass die Moritzburg übrigens schon einmal die Silberbecher der Halloren ausstellte: "Vor exakt 100 Jahren war er sehr umfangreich in der Moritzburg präsentiert, was äußerst selten ist, dass der Schatz der Halloren deren Räumlichkeiten verlässt."

Vergessene Schmiedekunst

Rund 100 silberne Trinkgefäße umfasst der Silberschatz der Halloren. Das älteste stammt aus dem Jahr 1671. Oft waren die Silberbecher bei der Übergabe mit Geld gefüllt und fungierten somit nicht nur als Dankesgabe, sondern auch als Ehrung. Gestaltet wurden sie von verschiedensten Gold- und Silberschmiedemeistern aus dem mitteldeutschen Raum, deren Schaffen sich gut ablesen lässt an den Gefäßen. So stammt Becher Nr. 11, ein Becher mit Kugelfüßen, beispielsweise von August Hosse, bekanntesten Halleschen Goldschmied, der in der Barockzeit in der Saalestadt wirkte. Hosse arbeitete für Auftraggeber und Höfe in ganz Europa.

Kurator Ulf Dräger Bildrechte: Falk Wenzel/Museumsverband Sachsen-Anhalt "Wir haben dort eine Handwerkskunst, die heute keiner mehr kann", erklärt Kustos Ulf Dräger. "Sie müssen sich vorstellen, Sie gießen einen Barren aus Silber und mit tausenden von Hammerschlägen ziehen Sie über Monate diese Gefäßform auf. Dann versuchen sie von hinten mit Werkzeug Formen auszutreiben – Sie müssen im Grunde seitenverkehrt denken. Es gibt also eine fast unzählige Zahl an Arbeitsschritten, die notwendig sind, um einen solchen Becher herzustellen." Alle Regenten des mitteldeutschen Raumes seien auf den Silberbechern der Halloren präsent, heißt es: Walter Ulbricht ebenso wie Friedrich I.

Die meiste Zeit lagert die Sammlung in einem Bankdepot und wird regelmäßig gründlich poliert. Im Themenjahr "Salz" ist sie nun dankenswerter Weise in der Moritzburg in Halle zu sehen, gemeinsam mit den ebenso wertvollen, sogenannten "Halloren-Gläsern" – aber das ist eine andere Geschichte.