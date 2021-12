Das neue Themenjahr startet pünktlich an ter Meers 150. Geburtstag am 16. Dezember 2021 mit der Sonderausstellung: "Mit Haut und Haar: Herman H. ter Meer – Tierpräparator aus Leydenschaft". Im Mittelpunkt der Schau steht das Schaffen ter Meers, der das Handwerk der Präparation auch als Kunst verstand: "Er betonte in seinen Darstellungen immer wieder die Schönheit der Natur", erklärt Dr. Ronny Maik Leder, Direktor des Naturkundemuseum Leipzig.