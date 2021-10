Thomas Florschuetz gehört zu jenen deutschen Fotografen, die internationales Renommee besitzen. Nun widmet in seiner Geburtsstadt Zwickau der Kunstverein Freunde Aktueller Kunst dem Fotografen die Sonderausstellung "Fast noch Zeit".

Augen für das Umstrittene

Glas/Wasser 63, 2012/18, 3teilig, je 31 x 22 cm, Archival Inkjet Prints Bildrechte: Courtesy of Galerie m Bochum and the Artist In der Ausstellung wird ein zwei Meter hohes Triptychon von Florschuetz gezeigt. In verschieden großen Bildausschnitten zeigt es wie ein Klappaltar Details eines berühmten Sakralbaus der Neuzeit: des Klosters La Tourette bei Lyon, das Le Corbusier, polarisierender Stararchitekt des 20. Jahrhunderts, 1960 hat bauen lassen.



Natürlich ist das Baudenkmal umstritten, die Anlage gilt als eine der zentralen Corbusier-Bauten im Stil des Brutalismus, wurde in grobem Roh-Beton ausgeführt. Für Architekten oder Designer ein Muss – alle anderen rätseln, ob es sich um einen Bunker oder ein Parkhaus handelt.

Thomas Florschuetz Bildrechte: Kunstverein Freunde aktueller Kunst Für den Fotografen Thomas Florschuetz war La Tourette 2019/2020 ein Muss. Schon lange erkundet er mit der Kamera Bauten der Moderne, etwa das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, Bauten weiterer berühmter Architekten wie Le Corbusier oder des Brasilia-Erbauers Oskar Niemeyer - wie andere namhafte deutsche Fotografen und Fotografinnen auch, um an dieser Stelle Andreas Gursky, Margaret Hoppe oder den Leipziger Fotografen Matthias Hoch zu nennen.

Es sind einfach Architekten, die Florschuetz gut kennt und mit denen er sich auseinandergesetzt hat, und die er dann auf seine, ihm ganz eigene Weise, fotografiert. Klaus Fischer, Leiter des "Kunstvereins Freunde Aktueller Kunst" in Zwickau über die Vorliebe von Florschuetz

Sonderschau in Florschuetz' Geburtsstadt Zwickau

Florschuetz nutzt die architektonischen Linien für die Fotogestaltung Bildrechte: Courtesy of Galerie m Bochum and the Artist Seit kurzem zeigt der Zwickauer Kunstverein eine Sonderschau mit insgesamt elf, teils großformatigen, Fotokunstwerken von Thomas Florschuetz, der ein Sohn der Stadt ist: 1957 wurde er in Zwickau geboren. Obwohl der Autodidakt mit der Kamera stets im Gegenständlichen bleibt, neigen Florschuetz' Bilder der Abstraktion zu.



So auch in seinem Triptychon von La Tourette, in dem es dem Fotografen die vertikalen Luftschlitze mit den drehbaren Metallfenstern angetan haben. Sind sie geöffnet, ergeben sie horizontale, nicht regelmäßig angeordnete, Fenster-Streifen. Auf ihrem Wechselspiel liegen Augenmerk und Tiefenschärfe des Fotografen. Und wer möchte, kann über regelmäßige und unregelmäßige Reihungen nachdenken. Der Gesamtkomplex von La Tourette lässt sich betongrau im Hintergrund erahnen. Reizvoll.

Es ist eine typische Verfahrensweise von ihm: Verengung, Fragmentierung, um dadurch Perspektive zu schaffen. /Wir wissen nicht wie das gesamte Gebäude aussieht, müssen wir auch nicht wissen. Das bedeutet aber, er nimmt uns mit in den Weg in die Abstraktion hinein. Klaus Fischer zum Tryptichon von Thomas Florschuetz

Ohne Titel (Framing) 16, 2019/20, 150 x 102 cm, Archival Inkjet Print, Museumsglas Bildrechte: Courtesy of Galerie m Bochum and the Artist So auch in Floerschuetz‘ Foto vom Andachtsraum in La Tourette, den Le Corbusier fast bar aller religiöser Elemente gestaltete.



Liturgische Farben wie dunkelbau, rot und gelb für Gold dominieren. Florschuetz‘ Abbild der farbigen Flächen erscheint malerisch, einerseits kubistisch, andererseits, mit ausgebildeter Zentralperspektive, wie aus einem Lehrbuch für italienische Renaissance-Malerei.



Das abwesende heilige Personal erscheint durch unser Bildgedächtnis zwingend anwesend. Wunderbar.

Herrenhemd als Landschaft gesehen