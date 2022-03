Für den Maler Steffen Harzer aus Hildburghausen ist es eine "wahnsinnige Ehre", Teil dieser Ausstellung sein zu dürfen. Harzer war Bürgermeister der Kreisstadt und für die Linke Abgeordneter im Thüringer Landtag. Erst seit vier Jahren beschäftigt er sich mit Kunst. "Ich probiere gerade viel aus und bin noch auf der Suche", sagt er. Er ist in Kloster Veßra mit fünf Bildern vertreten. Eine Bleistiftzeichnung mit einem Sessel, eine Collage mit dem Titel "Fälschungssicher" erinnert an ein Ausweisdokument und das Bild ohne Namen zeigt dunkle Äste und Gräser. "Ich bin vor allem neugierig auf die Begegnungen mit den Besuchern", sagt Harzer. Immer an den Wochenenden sollen Künstler vor Ort sein, um sich über die Schultern schauen zu lassen. Gerade das habe in den letzten Monaten doch sehr gefehlt.

Christian Sachs und seine Skulptur "Die Würde des Anderen" (Borosilikatglas Schiefer Edelstahl) Bildrechte: Museum Kloster Veßra

Ein Blickfänger in der Ausstellung ist eine Stele des Glaskünstlers Christian Sachs aus Masserberg im Thüringer Wald. Er nennt sie "Die Würde des Anderen". Den Sockel fertigte er aus Schieferplatten und die Stele aus ineinander verschlungenen Glassträngen ohne Anfang und Ende.



"NOCH DA! Kunst in Zeiten von Corona" ist gerade wegen der Vielfalt sehenswert. Die Ausstellung lässt dem Betrachter spüren, wie unterschiedlich Künstler mit Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie umgehen. Das besondere Plus sind die an den Wochenenden geplanten Treffen der Künstler mit den Besuchern. So hautnah erlebt man Kunstschaffende schließlich nur selten. Besonders in Südthüringen.