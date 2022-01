Den Bestand zu achten, heißt ganz konkret, viele einzelne Häuser im Blick zu haben. Nun sprechen wir über Gebäude, für die sich meistens privat jemand finden müsste. Das ist aber eine Entscheidung, ein Denkmal zu sanieren. Sie haben diese Entscheidungen untersucht: Was reizt Menschen? Was sind Anreize, sich solche Projekte, wo dicke Bretter zu bohren sind, vorzunehmen?

Ich glaube, dass sich viele Leute, gerade Privatpersonen und Familien regelrecht verlieben können in alte Häuser. Dann sehen sie ein solches Bauernhaus oder ein Mietshaus in der Stadt. Manchmal vielleicht auch einen alten Bahnhof, um dann zu verstehen, dass dieses alte Gebäude mehr Charakter mitbringt als vielleicht ein Neubau.



Und zu guter Letzt ist ein Bestandsumbau meistens auch ein bisschen preiswerter und vernünftiger als ein Neubau von den Fundamenten aus zu errichten, weil ja viel schon da ist. Es ist freilich auch unkalkulierbarer, in der Hinsicht, dass Unvorhergesehenes passiert, man im Positivem wie im Negativem Überraschung erleben kann. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Antrieb für viele Menschen, sich mit Denkmalen auseinanderzusetzen.

In Ihrem Projekt "Sommerfrische im Schwarzatal" geht es um denkmalgeschützte Häuser, wo früher Sommergäste hingefahren sind. Häuser, die dann wieder leer gestanden haben. Jetzt versuchen Sie, diese Häuser im Schwarzatal wiederzubeleben?

Ja, es ist augenscheinlich, wenn man ins Schwarzatal fährt, wie die früheren Gästehäuser, Pensionen und Hotels leer stehen. Sie verkörpern eine gewisse Baukultur in dieser Region, häufig auch unter Denkmalschutz stehend. Und sie stehen in einem riesigem Ausmaß leer. Es sind auch schon Verluste zu verzeichnen in der Vergangenheit.



Seit 2015 zum Beispiel haben wir angefangen, den Tag der Sommerfrische durchzuführen mit Akteuren in der Region und vielfältigen Partnern, die Eigentümer, Bürgermeister oder einfach dörfliche Gemeinschaften sind oder auch die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn als Wirtschaftsunternehmen. Da ging es darum, die Türen von diesen Häusern aufzumachen, selbst wenn sie in einem bedauernswerten Zustand sind.

Ich glaube einfach, dass das Leben der Menschen auf dem Land und in der Stadt nicht mehr gar so unterschiedlich ist, wie das manchmal beschrieben ist. Marta Doehler-Behzadi, IBA Thüringen