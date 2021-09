Der Künstler Hans-Peter Mader aus Hohenfelden ist tot. Wie die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte starb Mader am 24. August. Erst wenige Tage zuvor, am 16. August, wurde der Künstler 70 Jahre alt.

Über Thüringens Grenzen hinaus bekannt

Mit seinen einzigartigen Keramik-Arbeiten zog der Thüringer Künstler viel Aufmerksamkeit auf sich. Bildrechte: dpa Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff bezeichnete Mader als einen der "bedeutendsten Künstler Thüringens". Mader war in vielen Bereichen tätig, unter anderem als Architekt, Landschaftsgestalter und Restaurator. Besonders viel Aufmerksamkeit erlangte er für seine individuellen Keramiken: Er arbeitete mit traditionellen japanischen Technik des Raku-Brandes, mit der er geometrische Keramik-Formen herstellte. Diese bearbeitete er mit Malereien und Ritztechnicken weiter. So entstand eine einzigartige Spannung von klarer Form und naturnahen Mustern. Damit habe er weit über die Grenzen des Freistaates hinaus Menschen mit "seinem vielfältigen keramisch-plastischen Schaffen" Menschen erreicht, so Hoff weiter.

Über 150 Ausstellungen weltweit