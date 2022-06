Die Thüringer Kulturstaatssekretärin Tina Beer erklärt: "Lokale Bräuche und Feste, traditionelle Handwerkstechniken und regionale Musik- und Tanzformen wirken identitäts- und gemeinschaftsstiftend. Sie bringen Menschen unterschiedlicher Prägung zusammen, binden sie an ihre Region und verbinden eine Gemeinschaft. Gleichzeitig sind sie natürlich auch Werbung für unseren Freistaat und ziehen Touristinnen und Touristen an. So reisen Menschen nicht nur nach Thüringen, um die Wartburg oder die Stätten Goethes und Schillers in Weimar zu besichtigen."