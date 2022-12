Wo fängt man an, auf dieses Jahr zurückzuschauen? Mit dem Guten: den vollen Konzertsälen, den ausverkauften Premieren, den angeregten Diskussionen, die endlich wieder möglich waren? Oder mit dem Schatten, der sich ab dem 24. Februar 2022 über alles gelegt hat, mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen auch fürs Kulturleben?

Ich möchte mit dem Schönen beginnen! Endlich konnte in diesem Sommer wieder getanzt und gefeiert werden. Zum Beispiel auf dem Rudolstadt-Festival. Nachdem es zweimal wegen Corona ausfallen musste, diesmal dann das Wagnis: Tausende Musikfans aus aller Welt kamen wieder nach Rudolstadt, Konzerte von Pussy Riot oder Rufus Wainwright werden in Erinnerung bleiben. Auch Theater fand wieder in vollen Sälen statt, und in Thüringen waren einige Perlen zu entdecken, darunter "Der Meister und Margarita" am Deutschen Nationaltheater Weimar oder auch die Uraufführung von "Herscht 07769" in Rudolstadt – beide Stücke sind übrigens auch im kommenden Jahr noch zu sehen.