In den kommenden Monaten soll ausführlich Bilanz gezogen werden, etwa ab Mai mit einer großen Ausstellung im Eiermannbau von Apolda. IBA-Chefin Marta Doehler-Behzadi freut sich außerdem auf den Sommer. Es werde ein Debattenformat namens "Stadtlandforum" organisiert, dazu kämen Konferenzen und weitere Veranstaltungen: "Und natürlich wollen wir auch Exkursionsangebote für das ganz normale interessierte Publikum anbieten, dass die Besucherinnen und Besucher einfach mal mit uns in einen Bus steigen, um zu IBA-Standorten zu fahren."

Fragen zum Wohnen stellt nicht nur die Internationale Bauaustellung (IBA), sondern auch die Klassik Stiftung Weimar. Sie nimmt das Bauhaus in den Fokus und blickt zurück auf die erste Bauhausausstellung, die 1923 – also vor genau hundert Jahren – in Weimar stattfand. Es war die erste öffentliche Präsentation der Kunstschule, und sie ging in die Geschichte ein: unter anderem mit dem Haus am Horn, dem Musterhaus zum Modernen Wohnen, das in nur vier Monaten extra für die Bauhausausstellung errichtet wurde.