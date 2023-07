So entstand im Kulturministerium in den 70er-Jahren die Idee zu einem Panoramabild, das die Ereignisse das Bauernkrieges zeigen sollte. 1975 wurde ein Rundbau, das Panoramamuseum, auf dem Schlachtberg fertiggestellt. Für das Gemälde wurde Werner Tübke angefragt. Der Malerei-Professor sagte nach einiger Bedenkzeit und unter der Bedingung zu, kein historisch korrektes Bild zu malen.

1976 ließ er sich von seinen Lehrtätigkeiten beurlauben, begann mit der Recherche und fertigte erste Skizzen an. Bis 1979 malte er eine Modellversion. Die Leinwand wurde in einem Stück in der damaligen Sowjetunion hergestellt und 1978 in der Rotunde angebracht. Gehilfen übertrugen Skizzen des Modells mithilfe von Projektionen auf die Leinwand. 15 Assistenten lernten in der Zwischenzeit, Tübkes Stil zu kopieren – fünf von ihnen unterstützten den Meister später und malten in Schichten. Tübke selbst musste seine Arbeit zwischenzeitlich unterbrechen, weil er sich durch den Aufwand einen Muskelriss im Daumen zuzog. 1989 wurde das Bild offiziell eingeweiht.