Das "Bauernkriegspanorama" von Werner Tübke ist das zentrale Werk im Panoramamuseum in Bad Frankenhausen.



Adresse:

Am Schlachtberg 9

06567 Bad Frankenhausen



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Am 31. Dezember: 10 bis 15 Uhr

Montags und am 24. Dezember geschlossen



Eintrittspreise:

9,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro

Kinder von 6 bis 16 Jahren 4 Euro



Für die Besitzer von Hunden gibt es im Außenbereich eine begrenzte Anzahl an Hütten, in denen die Vierbeiner für die Dauer des Besuchs untergebracht werden können.



Barrierefreiheit:

Ein barrierefreier Zugang ist vorhanden, ein Rollstuhl kann geliehen werden. Es gibt einen barrierefreien Audio-Guide in Leichter Sprache und einen Guide in Gebärdensprache.