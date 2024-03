Das Museum für Angewandte Kunst in Gera zeigt in einer Kabinettausstellung ein zeitgeschichtliches Dokument: Einen Brief, den ein aus Deutschland nach Palästina geflohener Mann einem Freund nach Gera schreibt. Anlass der Ausstellung ist die Schenkung zweier Fotografien Aenne Biermanns (1898 - 1933) an den Förderverein des Museums. Der "Brief aus Haifa" ist Teil der Schenkung und wurde vom Ehemann der Geraer Fotografin verfasst. Herbert Biermann schrieb 1947 aus dem Exil an seinen Freund Martin Engels. Auf den sechs handgeschriebenen Seiten reflektiert er über die Freundschaft der beiden Familien, den Freundeskreis in Gera und die Flucht nach Haifa. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit einer wissenschaftlich kommentierten Transkription des Briefs.