Bildrechte: Carl Schmid

Empfehlungen Sehenswerte Ausstellungen in Thüringen: Fotografie, Malerei und Kunst

Hauptinhalt

28. Oktober 2024, 14:58 Uhr

Sie wollen eine interessante Ausstellung in Thüringen besuchen? Wir haben Tipps für Sie: In Jena wird gezeigt, wie Frauen in der Fotografie von Objektifizierung zu Emanzipation fanden. In Erfurt können Sie eine berührende Ausstellung mit Fotografien aus Israel nach dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 besuchen. Und in Gotha können Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Natur Thüringens begeben. Diese und mehr Tipps gibt es in unserer Übersicht, inklusive Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten.