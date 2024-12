Vom 1. Dezember 2024 bis 9. Februar 2025 zeigt die Kunsthalle Erfurt die Ausstellung "Next Generation #2". Im Mittelpunkt der Schau stehen Werke, die größtenteils von Alumni der Bauhaus-Universität Weimar, der Hochschule für Gestaltung und Buchkunst in Leipzig oder der Burg Giebichenstein in Halle stammen. Aber auch Absolventinnen und Absolventen der Akademie in Düsseldorf sowie der Hochschulen in Nürnberg und Braunschweig, die heute aber wohnhaft in Thüringen sind, zeigen ihre Werke. Die Ausstellung offenbart einen spannenden Einblick in aktuelle Tendenzen der Thüringer Kunstlandschaft.