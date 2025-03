Am 8. April 2025 wird in der Suhler Volkshochschule "Karl Mundt" die Ausstellung "Frauen im geteilten Deutschland" eröffnet. Die von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegebene Schau beleuchtet die Lebensrealitäten von Frauen in der DDR und der Bundesrepublik in den 1970er und 1980er Jahren – jenseits gängiger Klischees. Zur Eröffnung gibt die Historikerin Dr. Anke Geier ab 18 Uhr einen Einblick in die Emanzipation der Frauen in der Region.