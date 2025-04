Mühlhausen steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Erinnerung an den Bauernkrieg vor 500 Jahren. In der Historischen Wehranlage ist eine Foto-Ausstellung zu sehen, die sich dem Thema auf ungewöhnliche Weise annähert: Hier sind Szenen und Gesichter in historischen Kostümen zu sehen. Der Fotograf Tom Rebels hat eine Living History-Gruppe begleitet, die das Jahr 1525 in historischen Gewändern lebendig machen will. Daraus ist die Ausstellung "Lebendige Zeit. Annäherungen an den Bauernkrieg" entstanden, die in der historischen Wehranlage zu sehen ist.