Gedenkstätten Erinnerungskultur in Thüringen: An diesen Orten den Opfern des NS gedenken

08. Mai 2025, 04:00 Uhr

Zahlreiche Gedenkorte erinnern auch 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an die Opfer des Nationalsozialismus. Besonders in Thüringen stehen diese häufig im Zusammenhang mit tausendfacher Zwangsarbeit in der Rüstungsproduktion für den Zweiten Weltkrieg. Neben großen Gedenkstätten wie Buchenwald und Mittelbau-Dora gibt es kleine Vereine und Initiativen, etwa in Apolda oder Kahla, die am Ort des Verbrechens der Opfer gedenken. Wir stellen eine Auswahl der Lern- und Erinnerungsorte in Thüringen vor.