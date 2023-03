Tipps Ausflugsziele: Welten aus Thüringer Porzellan entdecken

Über 250 Jahre Tradition machen Thüringer Porzellan zu etwas Besonderem. Auf der "Straße des Thüringer Porzellans" kann man die eindrucksvolle Porzellankunst bestaunen. Dazu gehören Figuren und Geschirr aus der chinesischen Geschichte, Manufakturen und Museen etwa in und um Gotha, Jena, Altenburg und Rudolstadt. Hier werden exklusive Einblicke in die faszinierende Welt des "weißen Goldes" gewährt – nicht nur an den "Tagen des Thüringer Porzellans" vom 1. bis 2. April 2023. Wir haben eine Auswahl an Ausflugszielen zusammengestellt, die auch spannend für Kinder sind.