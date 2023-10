Bildrechte: Wolfgang Thieme

Ausstellungen Das sind die spannendsten Museen in Sachsen

31. Oktober 2023, 16:56 Uhr

In Dresden Raffaels "Sixtinische Madonna" sehen, in Chemnitz Otto Dix entdecken, in Wurzen Joachim Ringelnatz' Spuren folgen, in Freiberg Kristalle bewundern oder in Zwickau den letzten Trabi bestaunen: Wie wäre es mit einem Ausflug ins Museum? Wer in Sachsen nach einem Ausflugsziel sucht, dem empfehlen wir diese spannenden Ausstellungen mit einzigartigen Exponaten.