Wie andere Leipziger Künstler will Titus Schade sich nicht als konservativer Schön- oder Schwarzmaler – oder schlimmeres – titulieren lassen. Er lässt alle Interpretationen zu. Aber er beharrt auch darauf, dass diese Bildwelt zunächst seine ganz private ist – und keine Gesellschaftsdiagnose: "Es handelt sich bei meinen Bildern auch um eine Parallelwelt, um einen Privatkosmos, eine in sich geschlossene Welt. Deshalb wiederholen sich auch die Versatzstücke, um eben auch diese Geschlossenheit vielleicht zu zeigen."

Die Landschaften in den Bilder von Titus Schade wirken surreal aber auch tröstlich. Bildrechte: Galerie EIGEN + ART Berlin / Foto: Uwe Walter, Berlin

Freilich: der Maler ist nicht aus der Welt – man darf die harmonisch organisierten Bilder als Sehnsucht nach Stabilität und Schönheit verstehen – einer Sehnsucht, die allerdings ein paar Störungen auszuhalten hat. Es ist also kein Wunder, dass die Bilder von Titus Schade in den letzten zwei Jahren auch als sehr aktuell gelesen wurden. "Natürlich waren die Bilder in der Zeit des Corona-Lockdowns prädestiniert dafür", erzählt der Leipziger Maler, "wie die Leute sich zurückziehen in ihre Behausungen und die Straßen wie leergefegt sind. Aber es soll etwas sein, was auch in 100 Jahren noch für jemanden interessant ist, oder das sich durch seine Losgelöstheit dem entzieht."