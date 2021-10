Sergey Fofanov von der Moskauer Tretjakow-Galerie steht vor einer schwarzen Wand mit weißen Linien des Ausstellungsgrundrisses, entworfen vom Star-Architekten Daniel Libeskind. Keilförmige Kojen und Gänge bilden Themenräume, wie "Religion", "Heimat", "Nachtlandschaften", "Freiheit" oder die "Unmöglichkeit der Freiheit". Das schwarze T-Shirt des russischen Kunsthistorikers trägt demonstrativ die Botschaft: "Мечты о свободе" – "Träumen von Freiheit". So war die Ausstellung auch in Moskau überschrieben.

Eine Zeittafel im Entré der Ausstellung umreißt den Zeitraum der Romantik als einen Kunststil zwischen epochalen Revolutionen. 1789 in Frankreich und 1848/49 in den deutschen Ländern. In Russland waren es Ereignisse wie der niedergeschlagene Dekabristenaufstand von 1825, an denen sich Künstler abgearbeitet haben.