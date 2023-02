Fotografie, Zeichnungen, Malerei Ukraine-Krieg in Bildern: Sieben Tipps für aktuelle Ausstellungen in Sachsen

Zum ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs rücken viele Ausstellungen in Sachsen das Land und seine Menschen in den Fokus. In Chemnitz sind Fotos und Schicksale von ukrainischen Geflüchteten zu sehen. Leipzig taucht in die Geschichte der Ukraine ein und zeigt erschütternde Vorher-Nachher-Bilder zerstörter Theater und Museen. In Mittweida präsentieren ukrainische Kinder eigene Kunst und in Zittau werden um die Welt gegangene Kriegsfotos ausgestellt.