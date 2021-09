Auch auf Vermeers "Stehende Virginalspielerin" (um 1670-72) ist ein Liebesgott im Hintergrund zu sehen Bildrechte: National Gallery of Art, Widener Collection

Der Cupido hinter der Briefleserin wurde übermalt, als das Bild als Zugabe eines erfolgreichen Handels 1742 nach Dresden kam. Das Gemälde erreichte die Stadt als Rembrandt! Vermeer als Malerpersönlichkeit war damals schon vergessen und wurde erst später wiederentdeckt.



Wer sich nicht scheut, in Geheimnisse einzudringen, kann in Dresden staunend die 3-D-Digitalisierung der Briefleserin in einem 35 Millionen Pixel Scan verfolgen. Das Auge taucht dabei in eine Welt kleinster, emaillehaft aufgetragener Farbpunkte ein.



Vermeer war, wie seine Zeitgenossen, mit der barocken Sprache der Symbole und Embleme vertraut. Fast alle seine Bilder funktionieren auch auf einer solch allegorischen Ebene. So hat es der Cupido auf vier seiner Bilder geschafft – drei davon hängen jetzt in Dresden.