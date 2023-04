Peter Breuer, Schüler Thielmann Riemenscheiders, war ein Zeitgenosse Martin Luthers und Thomas Münzers. Seine Werkstatt befand sich in Zwickau. Für den Dom St. Marien schuf er die "Christus in der Rast", seine wohl bekannteste Arbeit. Sie befindet sich heute in der Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. In zahlreichen Dorfkirchen des Erzgebirges befanden sich Bildwerke von Peter Breuer. So besaß auch Niedercrinitz bei Zwickau einen Breuer-Altar, Maria mit dem Erzengel Gabriel, der Heiligen Barbara und weiteren Schutzheiligen des Erzgebirges. Dieses Retabel ist ebenfalls in Zwickau zu sehen. Auch andere Bildschnitzer wirkten in der Region, wie Leonhard Herrgott oder Dionysius Maler.