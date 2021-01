Seit März vergangen Jahres ist der Probenraum des Vereins Local Heros in Salzwedel verwaist. Es kommen keine Kinder mehr, um hier zu musizieren. Bis dahin förderte der gemeinnützige Verein noch zusammen mit seinen bundesweiten Partnerinnen und Partnern junge Bands und Solomusizierende aller populärmusikalischen Stile. Sicherlich wird die Vernetzung von jungen Musizierenden mit Veranstaltenden, Bookerinnen und Bookern, Mentorinnen und Mentoren weitergehen und es wird auch wieder Wettbewerbe geben, Aufnahmen in Studios, Konzerte in Clubs und Förderung durch Sponsoren und Prominenten. Bis dahin aber muss sich auch der Verein in Salzwedel auf ein digitales Angebot beschränken. Obwohl "beschränken" in diesem Fall wohl das falsche Wort ist, denn der Verein plant Großes mit Projekten wie dem Virtual Music Lab – eine Idee, die Schule machen könnte.

Kindern Instrumente näherbringen

Kinder sollen Instrumente kennenlernen oder eigene erfinden. Bildrechte: Dennis Zwickert Eigentlich gibt es das Virtual Music Lab, also, das virtuelle Musiklabor schon. Die Idee entstand, als der Verein Kinder und Jugendliche seine Ausstellung "Grenzsaiten" vorstellte, eine Ausstellung, die sich mit der Popmusik nach der Wende beschäftigt. Projektleiterin Julia Wartmann erzählt: "Und während wir Schulklassen durch diese Ausstellung geführt haben, ist uns einfach aufgefallen, dass es den Kindern und Jugendlichen immer schwerer fällt, Instrumente zuzuordnen. Und dann haben wir gedacht welche Möglichkeiten haben wir denn, um vielleicht eine Nahbarkeit Instrumenten gegenüber wieder zu entwickeln? Und in den weiten Möglichkeiten der Digitalisierung sind wir natürlich auch auf die 3D-Drucker gestoßen und haben gedacht, dass es sehr cool, wenn man seine eigenen Instrumente drucken könnte."

Technik-Bastel-Sets nach Hause schicken lassen

Beim Virtual Music Lab kann man sich auch Instrumenten-Bastelsets nach Hause bestellen. Bildrechte: Dennis Zwickert Geboren war das virtuelle Musiklabor – Virtual Music Lab. Zusammen mit dem Proto-Haus, einer offenen Hightech-Werkstatt befassten sich die Vereinsmitglieder mit dem 3D-Druck. Die Musikwissenschaftlerin Julia Wartmann erklärt, man stehe aktuell an dem Punkt, dass schon drei Bausätze aus dem 3D-Drucker entwickelt seien, zum Beispiel ein Lautsprecherbausatz. "Man bekommt ein Korpus aus dem 3D-Drucker zusammen mit verschiedenen Elektronikbauteilen, die man zusammensteckt und dann eben auch seine eigene Musik abspielen kann, über eine Klinke, eine Miniklinke, die man einfach an sein Handy anschließt. Und dann an den Lautsprecher. Und schon hat man seine eigene klitzekleine Box."

Der Lautsprecher wird ausgedruckt und den Kindern und Jugendlichen zugeschickt. Einen Lautsprecher aus dem Drucker bekam auch die Mainzer Band Lilli Rubin. Und sie nahm mit ihm ihren Song "Tauziehn" auf. Lilli Rubin erhielt im Dezember 2020 den Titel "Beste Newcomerband Deutschlands", dank Local Hero – und dank der 8x10cm-Box. Doch gedruckt wird in Salzwedel noch mehr: zum Beispiel eine Handtrommel für Kinder zwischen vier und sechs Jahren oder ein Instrumenten-USB-Stick. Die Bausätze tragen alle die Namen der Kinder, mit denen gemeinsam die Instrumente gebaut wurden.

Nun bekam der kleine Verein in Salzwedel einen finanziellen Zuschuss durch das Programm "Neustart Kultur" – das Geld fließt in das virtuelle Musikprojekt, was nun ausgebaut werden soll. Das gesamte Projekt bestehe aus zwei Teilen: der eine Teil, Instrumentenbausätze, aus denen man auch ganz neue Instrumente entwickeln könne, richte sich an Kinder und Jugendliche.

Wir wollen auch Instrumente erfinden, die es vielleicht so noch gar nicht gibt, die man dann in den Unterricht mitnehmen kann, um dort die Elektroniklehre und die musikalische Lehre zusammenzuführen. Julia Wartmann, Projektleiterin vom Virtual Music Lab

Gemeinsam grooven im virtuellen Proberaum

Der andere Projektteil richte sich vorallem an Jugendliche ab 14 Jahren und sei virtuell: Hierbei könne man mithilfe einer VR-Brille in einen virtuellen Proberaum einsteigen, im Rahmen von Workshops oder auch Zuhause.

In Workshops können Jugendliche den virtuellen Proberaum mit einer VR-Brille kennenlernen. Bildrechte: Lea Burgdorf