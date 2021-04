Ein nachhaltiges und inklusiv arbeitendes, barrierefreies Museum, national wie international vernetzt, mit kostenlosen Ausstellungen, die nur Exponate zeigen, deren frühere Besitzverhältnisse hinreichend erforscht wurden und aus deren Betrachtung jeder Mensch, unabhängig vom individuellen Bildungsgrad, einen Mehrwert ziehen kann – so oder so ähnlich könnte ein Museum in einer idealen Welt aussehen. Ob es sich dabei um realisierbare Visionen handelt, ist schwer abzuschätzen – besonders in einer Zeit, in der allein die Erinnerung an einen spontanen Museumsbesuch ohne Voranmeldung, Mundschutz und Infektionsrisiko aus einer anderen Zeit scheint.